Сервисный центр МВД в Харькове будет принимать экзамены водителя в метро

Второй сервисный центр МВД в городе Харькове совершил переезд в укрытие, расположенного на одной из станций метро – "Киевская".

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"Харьковщина – регион с самыми длительными воздушными тревогами. Поиски помещения, что было бы безопасным для всех и обеспечило потребности в непрерывности процессов привели к лучшему решению сегодня – переезда в метро. Теперь оба сервисные центры МВД работают в укрытиях и могут осуществлять экзаменационную деятельность для всех желающих будущих водителей", – рассказал Дмитрий Крейнер, начальник регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

На новой локации сервисный центр предоставляет услуги по:

выдаче водительского удостоверения на право управления транспортными средствами после окончания учебного заведения и сдачи экзаменов;

обмену/восстановлению водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения.

Для предоставления всех этих услуг здесь работают 15 администраторов. Помещение оборудовано экзаменационным классом на 10 мест, обеспечено отсутствие "слепых зон" и комфорт для сдачи теоретического экзамена.

"За время работы в укрытии с начала июня сервисный центр МВД в Харькове совершил почти 7 тысяч регистрационных действий с транспортными средствами и выдал около 450 водительских удостоверений впервые. Эта статистика свидетельствует о том, что наши услуги пользуются спросом среди граждан. Сервисный центр МВД на станции метро "Киевская" стал шестым центром в регионе, который работает в укрытии во время воздушной тревоги", – прокомментировал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.