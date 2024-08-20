Еще один сервисный центр МВД переехал в укрытие

Сервисный центр МВД № 5942 переехал в укрытие, обеспечивая предоставление административных услуг во время воздушных тревог. Он уже работает по новому адресу: г. Конотоп, ул. Садовая, 39.

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Перечень услуг сервисного центра МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

обмен/восстановление водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения.

"Понимание и учет безопасности обстановки в регионе обусловили перенос сервисного центра МВД в укрытие. Этот шаг является важным для обеспечения безопасности всех граждан, пользующихся нашими услугами", - отмечал Александр Рыбалко, заместитель начальника регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Помещение оборудовано четырьмя рабочими местами для администраторов. Услуги в укрытии предоставляются по обычному графику работы: Вт-Пт с 8:00 до 17:00 Сб с 08:00 до 15:45

Услуги предоставляются только по предварительной записи. Талон можно взять через функционал электронной записи или терминале в сервисном центре МВД.