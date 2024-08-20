Ще один сервісний центр МВС переїхав до укриття

Сервісний центр МВС № 5942 переїхав до укриття, забезпечуючи надання адміністративних послуг під час повітряних тривог. Він вже працює за новою адресою: м. Конотоп, вул. Садова, 39.

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Перелік послуг сервісного центру МВС:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

обмін/відновлення посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія.

«Розуміння та врахування безпекової обстановки в регіоні зумовили перенесення сервісного центру МВС до укриття. Цей крок є важливим для забезпечення безпеки всіх громадян, що користуються нашими послугами», — зазначав Олександр Рибалко, заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Приміщення обладнане чотирма робочими місцями для адміністраторів. Послуги в укритті надаються за звичайним графіком роботи: Вт-Пт з 8:00 до 17:00 Сб з 08:00 до 15:45

Послуги надаються лише за попереднім записом. Талон можна взяти через функціонал е-запису або терміналі у сервісному центрі МВС.