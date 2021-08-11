Стан дорожнього покриття на вулицях столичного Подолу можна вважати найгіршим у місті. Схоже, чиновники нарешті звернули на це увагу та відновити хоча б одну вулицю.

“Подільська районна в місті Києві державна адміністрація просить мешканців та гостей міста Києва не паркувати свої автівки на вулиці Іллінській з 10 до 12 серпня, у нічний час також, оскільки у цей період на вулиці будуть вестися роботи з відновлення асфальтового покриття”, - сказано у повідомленні місцевої райадміністрації.

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Нагадаємо, що основні проблеми з рухом та паркуванням на Старому Подолі почались після перекриття вулиці Сагайдачного та Контрактової площі. Величезна кількість авто, які раніше паркувались на Контрактовій площі, тепер паркуються на вузьких вулицях. Це створює незручності місцевим жителям та ускладнює проїзд транспорту.