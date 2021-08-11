Состояние дорожного покрытия на улицах столичного Подола можно считать худшим в городе. Похоже, чиновники наконец обратили на это внимание и восстановят хотя бы одну улицу.

"Подольская районная в городе Киеве государственная администрация просит жителей и гостей города Киева не парковать свои машины на улице Ильинской с 10 по 12 августа, в ночное время также, поскольку в этот период на улице будут вестись работы по восстановлению асфальтового покрытия", – говорится в сообщении местной райадминистрации.

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Напомним, что основные проблемы с движением и парковкой на Старом Подоле начались после перекрытия улицы Сагайдачного и Контрактовой площади. Огромное количество авто, которые ранее парковались на Контрактовой площади, теперь паркуются на узких улицах. Это создает неудобства местным жителям и затрудняет проезд транспорта.