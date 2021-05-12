Попри всі перешкоди і негаразди, традиційний технічний фестиваль OldCarLand стартує 28 травня. На ньому покажуть сотні старовинних і рідкісних автомобілів зі всієї України. За відсутності цього року будь-яких інших масштабних виставок та автосалонів цей форум може стати не лише першою, а й єдиною автомобільною подією в країні.

Захід відбуватиметься 28-30 травня у Києві на території Державного музею авіації імені О.К. Антонова по вул. Медова, 1. В якості найбільш яскравих експонатів організатори називають колекцію лімузинів – з одного боку, перших радянських, з іншого – британських Rolls Royce.

Ретротехніку презентують просто неба серед десятків літаків і гелікоптерів. Крім легковиків, можна буде побачити вантажівки, автобуси, мотоцикли, моторолери, мопеди та велосипеди. У програмі – конкурси водійської майстерності на старовинних автомобілях, покази моди початку й середини ХХ століття, ралі на класичних транспортних засобах, змагання екіпажів у відтворенні різних епох. Захід організовує клуб технічної класики Old Car Serviсe.

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“Родзинкою” цьогорічного фестивалю буде експозиція унікальних представницьких машин ручного складання. На OldCarLand презентують радянські лімузини, якими їздили перші особи СРСР з 1940-х років по 1990-ті. Кожна із цих машин має історію, пов’язану із впливовими й відомими людьми та виконана в ексклюзивному варіанті.

Серед таких – ЗіС-110 1946 року випуску. На цьому авто вперше в радянському автопромі встановили гідравлічні склопідйомники, одометр й інші сучасні на той час технічні пристрої.

Одним із десятка вражаючих лімузинів рівня Rolls Royce є ЗіЛ-115 1978 року. Ним возили керівника України Володимира Щербицького. За 15 років випуску цієї моделі зробили тільки 106 таких ЗіЛів.

Приїде на фестиваль і рідкісний автобус представницького класу ЗіЛ- 3207 “Юність”, який відзначається високим рівнем комфорту.

Як завжди, на OldCarLand можна першими побачити найсвіжіші роботи реставраційних майстерень України. Цього разу приїде відреставрований кабріолет Rolls Royce Corniche. Модель впродовж багатьох років випуску стала візитною карткою марки, що демонструє розкіш і функціональність Rolls Royce.

Крім цього, буде змога познайомитися із Rolls Royce Silver Shadow 1969 року випуску, а також – із раннім “Запорожцем” ЗАЗ-965 з серійним номером кузова 185. Це найстаріший екземпляр “горбатика” з усіх відомих на сьогодні.

Автомобільні клуби та музеї України покажуть на фестивалі машини, які їздили нашими дорогами понад 70 років тому. Чимало з них залишилися в єдиному екземплярі. Одна з таких – Peugeot 203 1949 року в оригінальному стані. Це перша післявоєнна модель виробника. Вона має цікаву емблему бренду на капоті, яка не схожа на пізніші версії. Будуть також італійські, німецькі й американські машини цього періоду випуску.

Очікуємо чимало знакових моделей двоколісної техніки. Можна буде побачити перший мотовелосипед у СРСР, який виробили на Харківському велозаводі у 50-х роках, перший мотовелосипед Львівського мотозаводу, а також – лінійку мопедів "Карпати", включно з останньою в історії версією “Карпати-4”.

Традиційно для OldCarLand, на фестивалі пануватиме неповторна атмосфера для сімейного відпочинку, яскравих фото і неймовірного настрою.

Придбати квиток можна на сервісі karabas.com або в касах Державного музею авіації імені О.К. Антонова по вул. Медова, 1 у дні фестивалю. Вартість квитка – 150 грн.

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