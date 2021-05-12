Несмотря на все препятствия и трудности, традиционный технический фестиваль OldCarLand стартует 28 мая. На нем покажут сотни старинных и редких автомобилей со всей Украины. При отсутствии в этом году любых других масштабных выставок и автосалонов этот форум может стать не только первым, но и единственным автомобильным событием в стране.

Мероприятие будет проходить 28-30 мая в Киеве на территории Государственного музея авиации имени А.К. Антонова по ул. Медовая, 1. Наиболее яркими экспонатами организаторы называют коллекцию лимузинов – с одной стороны, первых советских, с другой – британских Rolls Royce.

Ретротехнику представят под открытым небом среди десятков самолетов и вертолетов. Кроме легковушек, можно будет увидеть грузовики, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды и велосипеды. В программе – конкурсы водительского мастерства на старинных автомобилях, показы моды начала и середины ХХ века, ралли на классических транспортных средствах, соревнования экипажей в воспроизведении различных эпох. Мероприятие организует клуб технической классики Old Car Serviсe.

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"Изюминкой" фестиваля будет экспозиция уникальных представительских машин ручной сборки. На OldCarLand представят советские лимузины, на которых ездили первые лица СССР с 1940-х годов по 1990-е. Каждая из этих машин имеет историю, связанную с влиятельными и известными людьми и выполнена в эксклюзивном варианте.

Среди них – ЗИС-110 1946 года выпуска. На этом авто впервые в советском автопроме установили гидравлические стеклоподъемники, одометр и другие современные на то время технические устройства.

Одним из десятка впечатляющих лимузинов уровня Rolls Royce является ЗИЛ-115 1978 года. На нем возили руководителя Украины Владимира Щербицкого. За 15 лет выпуска этой модели сделали только 106 таких ЗИЛов.

Приедет на фестиваль и редкий автобус представительского класса ЗИЛ 3207 "Юность", который отличается высоким уровнем комфорта.

Как всегда, на OldCarLand можно первыми увидеть самые свежие работы реставрационных мастерских Украины. На этот раз приедет отреставрированный кабриолет Rolls Royce Corniche. Модель на протяжении многих лет выпуска стала визитной карточкой марки, что демонстрирует роскошь и функциональность Rolls Royce.

Кроме этого, будет возможность познакомиться с Rolls Royce Silver Shadow 1969 года выпуска, а также – с ранним “Запорожцем” ЗАЗ-965 с серийным номером кузова 185. Это самый старый экземпляр "горбатика" из всех известных на сегодня.

Автомобильные клубы и музеи Украины покажут на фестивале машины, которые ездили по нашим дорогам более 70 лет назад. Многие из них остались в единственном экземпляре. Одна из таких – Peugeot 203 1949 года в оригинальном состоянии. Это первая послевоенная модель производителя. Она имеет интересную эмблему бренда на капоте, которая не похожа на более поздние версии. Будут также итальянские, немецкие и американские машины этого периода выпуска.

Ожидаем немало знаковых моделей двухколесной техники. Можно будет увидеть первый мотовелосипед в СССР, который изготовили на Харьковском велозаводе в 50-х годах, первый мотовелосипед Львовского мотозавода, а также – линейку мопедов "Карпаты", включая последнюю в истории версию "Карпаты-4".

Традиционно для OldCarLand, на фестивале будет царить неповторимая атмосфера для семейного отдыха, ярких фото и невероятного настроения.

Купить билет можно на сервисе karabas.com или в кассах Государственного музея авиации имени А.К. Антонова по ул. Медовая, 1 в дни фестиваля. Стоимость билета – 150 грн.

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