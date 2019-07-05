Співробітники КП "Київміськсвітло" встановлять 15 тисяч нових, LED-світильників.

Сьогодні роботи тривають у різних районах столиці. Наприклад, найближчим часом “засвітяться” вулиці Бориспільська та Ломоносова. Світліше стане і на Трухановому острові. Працюють фахівці на Столичному шосе, де встановлять 569 нових опор для сучасного освітлення.

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Модернізацію зовнішнього освітлення здійснюємо не тільки на великих вулицях і проспектах. У Голосіївському районі вже закінчують заміну старих опор та світильників на вулиці Маричанській. Також там прокладають додаткові кабелі -резервні на випадок відключень та надзвичайних ситуацій.

Нові яскраві LED-світильники роблять рух на вулицях більш комфортним та безпечним. І для водіїв, і для пішоходів. До того ж, використання сучасних світлодіодних ламп дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію. Наприклад, минулого року, завдяки модернізованому освітленню, столиця заощадила 11 мільйонів гривень.