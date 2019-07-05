Сотрудники КП "Киевгорсвет" установят 15 тысяч новых, LED-светильников.

Сегодня работы продолжаются в разных районах столицы. Например, в ближайшее время “засветятся” улицы Бориспольская и Ломоносова. Светлее станет и на Трухановом острове. Работают специалисты на Столичном шоссе, где установят 569 новых опор для современного освещения.

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Модернизацию наружного освещения осуществляют не только на крупных улицах и проспектах. В Голосеевском районе уже заканчивают замену старых опор и светильников на улице Маричанской. Также там прокладывают дополнительные кабели – резервные на случай отключений и чрезвычайных ситуаций.

Новые яркие LED-светильники делают движение на улицах более комфортным и безопасным. И для водителей, и для пешеходов. К тому же, использование современных светодиодных ламп позволяет экономить около 30% на оплате за электроэнергию. Например, в прошлом году, благодаря модернизированному освещению, столица сэкономила 11 миллионов гривен.