Украинская власть в очередной раз пытается вмешаться в работу служб такси. На этот раз зарегистрирован очередной законопроект, касающийся такси и перевозок легковыми авто на заказ, а также работы диспетчерских служб.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым нардепы в очередной раз пытаются навести порядок на рынке услуг по перевозке на такси. Ранее подобные инициативы уже были: например, законопроект №3107, который был возвращен на доработку, и еще один документ с номером 5356, в котором предлагалось разделить услугу на собственно "такси" и "перевозки на заказ". И пока ни одна из упомянутых инициатив не выносилась на голосование в парламенте.

Читайте также: Как уберечь автомобиль от жары

Также в свое время шла речь о проекте постановления Кабмина, которым должны быть введены отдельные желтые номерные знаки для легальных перевозчиков. Но и эта идея была раскритикована перевозчиками; к тому же, результаты опроса показали, что лишь 4% клиентов такси готовы отказаться от услуги, если автомобиль не будет иметь спецномеров.

Итак, время идет, документы регистрируются, и в начале каждой пояснительной записки к законопроекту приводятся данные о 200 тысячах "серых" перевозчиков, о 95% рынка такси в тени, о незащищенности пассажиров и о потерях бюджета от этой "тени". И все же, сейчас мы рассмотрим третий по счету законопроект №10404, который касается сферы перевозок, в частности такси и "на заказ". Авторы документа предлагают кроме изменений в некоторые законы, создать новый закон, собственно, "о перевозках на такси и легковыми автомобилями на заказ".

Перевозкой на такси предлагается считать услугу, которая предоставляется на легковом автомобиле, который имеет фонарь, наклейки "Такси" на дверце и оборудованы таксометром. Кстати, разрешается использование не только механических, но и электронных таксометров, как это фактически и есть сейчас, – в том числе в виде мобильного приложения, которое получает данные о перемещении от навигационной сети GPS.

Перевозки на заказ – почти то же самое, но автомобиль может не оборудоваться фонарем и таксометром, и на него не наносят изображения "шашек". Также те, что "на заказ", не будут иметь права пользоваться специальными стоянками для машин такси – за это предусмотрен штраф 5100 грн.

Читайте также: К чему приведет возвращение техосмотра в Украине: мнение экспертов

В обоих случаях деятельность будет подлежать лицензированию, а чтобы получить лицензию нужно иметь как минимум статус ФОП (предпринимателя), и, соответственно, платить налоги. За осуществление перевозок без лицензии тоже предусмотрена финансовая ответственность, – размером от 17 до 34 тысяч гривен. Относительно лицензий – их будут выдавать областные или городские администрации: это должно упростить и ускорить процесс, а также его удешевить. Также все перевозчики на легковых авто будут обязаны получить полиса страхования от несчастных случаев на транспорте для пассажиров; если проигнорировать это требование – штраф 5100 грн.

Диспетчерские службы также будут попадать под действие этого документа, если он таки получит статус закона. Лицензирование их деятельности не предусмотрено, однако такие субъекты хозяйствования должны быть зарегистрированы в реестре ИДС (информационно-диспетчерских служб). При регистрации также будет существовать деление на службы такси и службы "автомобилей на заказ". Штрафы за работу без регистрации для диспетчерских немалые: до 68 000 грн.

Читайте также: В Украину возвращается коррупционный техосмотр: названа дата

Пассажирам стоит знать, что в случае получения статуса закона описанному проекту, в каждом автомобиле такси или частника, который осуществляет перевозки на заказ, должны быть копии или оригиналы разрешительных документов и страховых полисов, договор с диспетчерской службой (в случае работы "через фирму"), информация о перевозчике и водителе и сведения о тарифах на перевозку, размещенные на видном месте. Требовать оплату в большем размере, чем указанный в тарифах в машине, водителям будет запрещено.