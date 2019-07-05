Українська влада вже вкотре намагається втрутитись в роботу служб таксі. Цього разу зареєстровано черговий законопроект, що стосується таксі та перевезень легковими авто на замовлення, а також роботи диспетчерських служб.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким нардепи вже вкотре намагаються навести лад на ринку послуг з перевезення на таксі. Раніше подібні ініціативи вже були: наприклад, законопроект №3107, який було повернуто на доопрацювання, та ще один документ із номером 5356, в якому пропонувалось розділити послугу на власне "таксі" та "перевезення на замовлення". Та поки жодна зі згаданих ініціатив не виносилась на голосування у парламенті.

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Також свого часу йшла мова про проект постанови Кабміну, яким мали б бути запроваджені окремі жовті номерні знаки для легальних перевізників. Але і ця ідея була розкритикована перевізниками; до того ж, результати опитування показали, що лише 4% клієнтів таксі готові відмовитись від послуги, якщо автомобіль не матиме спецномерів.

Отож, час іде, документи реєструються, і на початку кожної пояснювальної записки до законопроекту наводяться дані про 200 тисяч "сірих" перевізників, про 95% ринку таксі в тіні, про незахищеність пасажирів та про втрати бюджету від цієї "тіні". І все ж, зараз ми розглянемо третій за рахунком законопроект №10404, який стосується сфери послуг з перевезень, зокрема таксі та "на замовлення". Автори документа пропонують окрім змін до деяких законів, створити новий закон, власне, "Про перевезення на таксі та легковими автомобілями на замовлення".

Перевезенням на таксі запропоновано вважати послугу, яка надається на легковому автомобілі, що має ліхтар, наклейки "Таксі" на дверцятах та обладнаний таксометром. До речі, дозволятиметься використання не лише механічних, а й електронних таксометрів, як це фактично і є зараз, - в тому числі у вигляді мобільного додатку, що отримує дані про переміщення від навігаційної мережі GPS.

Перевезення на замовлення – майже те саме, але автомобіль може не обладнуватися ліхтарем та таксометром, і на нього не наносять зображення "шашок". Також ті, що "на замовлення", не матимуть права користуватись спеціальними стоянками для машин таксі – за це передбачено штраф 5100 грн.

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В обох випадках діяльність підлягатиме ліцензуванню, а щоб отримати ліцензію треба мати щонайменше статус ФОП (підприємця), і, відповідно, сплачувати податки. За здійснення перевезень без ліцензії теж передбачена фінансова відповідальність, - розміром від 17 до 34 тисяч гривень. Щодо ліцензій - їх видаватимуть обласні або міські адміністрації: це має спростити та прискорити процес, а також його здешевити. Також усі перевізники на легкових авто будуть зобов`язані отримати поліса страхування від нещасних випадків на транспорті для пасажирів; якщо проігнорувати цю вимогу – штраф 5100 грн.

Диспетчерські служби також підпадатимуть під дію цього документа, якщо він таки отримає статус закону. Ліцензування їхньої діяльності не передбачено, однак такі суб’єкти господарювання мають бути зареєстровані у реєстрі ІДС (інформаційно-диспетчерських служб). При реєстрації також існуватиме розподіл на служби таксі та служби "автомобілів на замовлення". Штрафи за роботу без реєстрації для диспетчерських чималі: до 68 000 грн.

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Пасажирам варто знати, що у разі отримання статусу закону описаним проектом, у кожному автомобілі таксі чи приватника, котрий здійснює перевезення на замовлення, повинні бути копії або оригінали дозвільних документів і страхових полісів, договір з диспетчерською службою (у разі роботи "через фірму"), інформація про перевізника та водія і відомості про тарифи на перевезення, розміщені на видному місці. Вимагати оплату у більшому розмірі, ніж зазначений у тарифах в машині, водіям буде заборонено.