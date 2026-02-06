На підставі яких документів видається посвідчення водія

Для отримання виготовленого пластикового бланка посвідчення водія в сервісному центрі МВС заявник має пред’явити документ, що посвідчує особу. Законодавством України передбачено чіткий та вичерпний перелік таких документів.

Документи, що посвідчують особу

Під час звернення до територіального сервісного центру МВС особа подає один із таких документів:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідку на постійне проживання;

посвідку на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Допускається також пред’явлення зазначених документів в електронній формі через застосунок «Дія».

Документи про місце проживання

У разі якщо поданий документ не містить відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування в Україні, додатково подається один із таких документів:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи із зазначенням фактичного місця проживання;

витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування, у тому числі в електронній формі через застосунок «Дія».

Головний сервісний центр МВС наголошує, що перелік документів є вичерпним і визначений чинним законодавством.

Важливі організаційні нюанси

Обмін посвідчення водія можливий у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

Отримання посвідчення водія вперше здійснюється у сервісному центрі МВС, який проводить екзаменаційну діяльність, також без прив’язки до місця проживання, за умови успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

Головний сервісний центр МВС рекомендує громадянам завчасно перевіряти наявність усіх необхідних документів перед зверненням до сервісного центру для отримання або обміну посвідчення водія.