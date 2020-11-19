Коли мова йде про автомобіль-амфібію, на думку спадають образи незграбного човника з колесами чи машини з загерметизованим кузовом обтічної форми. Та дехто зміг уявити собі пікап на воді. А потім втілити цю думку в життя.

Автор ютуб-каналу WhistlinDiesel поділився відео своєї океанічної експедиції на пікапі Chevrolet, який він сам називає МонстрМакс. Для спуску на воду йому спершу довелось домовитись з береговою охороною, службою шерифа, агентством охорони довкілля, поліцією та Департаментом природних ресурсів.

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Під “домовитись” ми маємо на увазі “попередити”, оскільки після водної прогулянки власник пікапа отримав штраф у 70 доларів за те, що плавав у Мексиканському заливі на автомобілі, котрий не є зареєстрованим плавзасобом. Та, схоже, те море задоволення та веселощів, які він отримав, були того варті.

Масивні протектори позашляхових шин виконують роль гребних лопаток, а поворот коліс виконує функцію керма. Пересуватись у воді пікап здатен на невеликій швидкості, а його маневреність залишає бажати кращого, тож поруч завжди знаходився приятель ютубера на справжньому човні, для підстраховки.



Гігантський пікап – рідкісне видовище навіть на водних шляхах Флориди, тому Monstermax отримав багато уваги. Берегова охорона наблизилась, щоб перевірити чи все в порядку, хтось у чорному вертольоті зависав над пікапом, з кожного човна, що проходив повз, теж обов’язково робили кілька фотографій.



Пройшовши під мостом і офіційно увійшовши до Мексиканської затоки, Monstermax повернув назад на суху землю, і процес здається не таким простим, як перша половина подорожі. Водій ледь не потрапляє в одну із стійок мосту. Під'їзд до пандусу човна також вимагає дуже ретельного маневрування. Врешті машина повернулась на суходіл, де автор каналу продовжить втягувати її у різні не нудні авантюри.