Когда речь идет об автомобиле-амфибии, на ум приходят образы неуклюжего челнока с колесами или машины с загерметизированным кузовом обтекаемой формы. Но некоторые смогли представить себе пикап на воде. А потом воплотить эту мысль в жизнь.

Автор ютуб-канала WhistlinDiesel поделился видео своей океанической экспедиции на пикапе Chevrolet, который он сам называет МонстрМакс. Для спуска на воду ему сначала пришлось договориться с береговой охраной, службой шерифа, агентством охраны окружающей среды, полицией и Департаментом природных ресурсов.

Также интересно: Фанат собрал 24 автомобиля из фильмов "Форсаж"

Под "договориться" мы подразумеваем "предупредить", поскольку после водной прогулки владелец пикапа получил штраф в 70 долларов за то, что плавал в Мексиканском заливе на автомобиле, который не является зарегистрированным плавсредством. Но, похоже, это море удовольствия и веселья, которые он получил, того стоили.

Массивные протекторы внедорожных шин выполняют роль гребных лопаток, а поворот колес выполняет функцию руля. Передвигаться в воде пикап способен на небольшой скорости, а его маневренность оставляет желать лучшего, поэтому рядом всегда находился приятель ютубера на настоящей лодке, для подстраховки.

Гигантский пикап – редкое зрелище даже на водных путях Флориды, поэтому Monstermax получил много внимания. Береговая охрана подошла, чтобы проверить все ли в порядке, кто-то в черном вертолете зависал над пикапом, с каждой лодки, которая проходила мимо, тоже обязательно делали несколько фотографий.

Пройдя под мостом и официально войдя в Мексиканский залив, Monstermax повернул обратно на сухую землю, и процесс кажется не таким простым, как первая половина путешествия. Водитель едва не попадает в одну из стоек моста. Подъезд к пандусу лодки также требует очень тщательного маневрирования. В конце концов машина вернулась на сушу, где автор канала продолжит втягивать ее в различные не скучные авантюры.