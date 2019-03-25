Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" встановили дорожні віхи на площі Льва Толстого в Києві відокремивши таким чином острівець у центральній частині площі.

“Такий захід має унеможливити стихійне паркування по центру площі, що ускладнював оглядовість і негативно впливав на безпеку дорожнього руху. Також водії, що залишали автомобілі таким чином, переходили проїзну частину у невстановленому місці, наражаючи себе на небезпеку та створюючи аварійні ситуації”, говориться офіційному повідомленні КП "Центр організації дорожнього руху".

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Про організацію місць для паркування поблизу площі Льва Толстого у КП "Центр організації дорожнього руху" не повідомили.