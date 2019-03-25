Сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" установили дорожные столбики на площади Льва Толстого в Киеве, отделив таким образом островок в центральной части площади.

“Такое мероприятие должно исключить стихийную парковку по центру площади, затруднявшую обзор и негативно влияющую на безопасность дорожного движения. Также водители оставляли автомобили таким образом, что пешеходы переходили проезжую часть в неустановленном месте, подвергая себя опасности и создавая аварийные ситуации”, говорится официальном сообщении КП "Центр организации дорожного движения".

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Об организации мест для парковки вблизи площади Льва Толстого в КП "Центр организации дорожного движения" не сообщили.