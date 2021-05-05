Роздрібниі ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 5 травня 2021 року зросли. Автогаз трохи подешевшав.

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 27,91 гривень за літр (+0,13 гривень), на бензин А-95 - 28,85 гривень за літр (+0,20 гривень), на дизельне паливо - 28,23 гривень за літр(+0,01 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (-0,02 гривень).

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Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, у березні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривень, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.