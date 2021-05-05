Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 мая 2021 года выросли. Автогаз немного подешевел.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средняя розничная цена на бензин А-92 составляет 27,91 гривен за литр (+0,13 гривен), на бензин А-95 – 28,85 гривен за литр (+0,20 гривен), на дизельное топливо – 28,23 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз – 15,77 гривен за литр (=0,02 гривен).

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Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривен, дизельное топливо – на 15,7% до 27,8 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.