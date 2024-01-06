У суботу, 6 січня, з 21:00 МАПП "Медика-Шегині" розпочав роботу у штатному режимі: польські протестувальники розблокували дорогу.

Першою про це повідомила Прикордонна варта Республіки Польща. Близько десятої вечора цю інформацію підтвердила Державна прикордонна служба України, сповістивши про пожвавлення руху зі сторони Польщі.

У короткому повідомленні йдеться про 650 вантажівок, що вже очікують своєї черги на в’їзд в Україну перед пунктом пропуску з польської сторони.

Як з’ясувалося, уряд Польщі домовився з фермерами, які перекрили рух фур на цій ділянці шляху. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та лідер спілки аграріїв "Обмануте село" Роман Кондров підписали угоду.

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Як пригадуєте, польські фермери вимагали отримання дотацій на закупівлю кукурудзи та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року, а також гарантій на отримання позик для забезпечення ліквідності. Міністр погодився з вимогами на реалізацію усіх вимог фермерів.