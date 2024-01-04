Фермери з «Ошуканого підкарпатського села» у четвер о 8.00, відновили перекриття пункту пропуску "Медика" з Україною.

Рівно о 8.00 ранку 4 січня фермери відновили свій протест, припинений напередодні Різдва, на прикордонному переході Медика-Шегині.

“Ми хочемо підписати угоду, двосторонню угоду, тобто між міністерством і фермерами, якщо така угода буде підписана, протест буде призупинено якнайшвидше”, – сказав у четвер вранці на прес-конференції в Медиці лідер фермерів з «Ошуканого підкарпатського села» – Роман Кондров.

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Аграрії почали протест 23 листопада минулого року, а через місяць – 24 грудня – призупинили. Напередодні до «Медики» приїздив міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський, який запевнив, що вимоги фермерів будуть задоволені.

Тоді керівник «Ошуканого села» заявив, що вони хочуть отримати письмові гарантії виконання своїх вимог.

Цього разу акція протесту матиме більш жорстку форму -- за годину випускатимуть одну машину з черги.

Однак проїзд легкових автомобілів, автобусів і вантажівок буде дозволено, але тільки з гуманітарною допомогою, військовою технікою, ADR і швидкопсувними продуктами.