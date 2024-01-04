Фермеры из "Обманутого подкарпатского села" в четверг в 8.00, возобновили перекрытие пункта пропуска "Медика" с Украиной.

Ровно в 8.00 утра 4 января фермеры возобновили свой протест, прекращенный накануне Рождества, на пограничном переходе Медыка-Шегини.

"Мы хотим подписать соглашение, двустороннее соглашение, то есть между министерством и фермерами. Если такое соглашение будет подписано, протест будет приостановлен как можно быстрее", – сказал в четверг утром на пресс-конференции в Медике лидер фермеров из "Обманутого подкарпатского села" – Роман Кондров.

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Аграрии начали протест 23 ноября прошлого года, а через месяц – 24 декабря – приостановили. Накануне в Медику приезжал министр сельского хозяйства Чеслав Секерский, который заверил, что требования фермеров будут удовлетворены.

Тогда руководитель "Обманутого села" заявил, что они хотят получить письменные гарантии выполнения своих требований.

На этот раз акция протеста будет иметь более жесткую форму - за час будут выпускать одну машину из очереди.

Однако проезд легковых автомобилей, автобусов и грузовиков будет разрешен, но только с гуманитарной помощью, военной техникой, ADR и скоропортящимися продуктами. Въезд в Республику Польша не блокируется.