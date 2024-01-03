Все требования фермеров будут выполнены. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Польши.

"Министерство принимает все три требования фермеров и принимает их к реализации", - сказал заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак в эфире польского Radio RMF24. Таким образом он сослался на требования организации "Podkarpacka Oszukana Wieś", которая сегодня должна решить, будет ли возобновлять протест на переходе "Медика".

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Michał Kołodziejczak Фото RMF FM



"Podkarpacka Szukana Wieś" хотела получить субсидии на кукурузу и увеличить кредитование фермеров до 2,5 миллиардов злотых. Минагрополитики соглашается реализовать обе эти идеи.

Информация о принятии Министерством сельского хозяйства их требований поступит к фермерам 4 января. Поэтому оснований для блокирования украино-польской границы у них нет. Впрочем, фермеры хотели получить письменные гарантии от премьера, а не слова в эфире радио.

Из-за отсутствия письменной декларации, в четверг 4 января в 8:00 у перехода в Медике состоится пресс-конференция, во время которой сообщат о возобновлении акции протеста и возобновленной блокировке перехода.

Кондров сообщил, что на этот раз протест приобретет более жесткую форму – будут пропускать одну машину из очереди в час. Беспрепятственно будут пропускать легковые, междугородные и грузовые автомобили, но только с гуманитарной помощью, военной техникой, ADR и скоропортящимися продуктами.