Всі вимоги фермерів будуть виконані. Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі.

«Міністерство приймає всі три вимоги фермерів і приймає їх до реалізації», — сказав заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак в ефірі польського Radio RMF24. Таким чином він послався на вимоги організації «Podkarpacka Oszukana Wieś», яка сьогодні має вирішити, чи відновлюватиме протест на переході «Медика».

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Michał Kołodziejczak Фото RMF FM



«Podkarpacka Szukana Wieś» хотіла отримати субсидії на кукурудзу та збільшити кредитування фермерів до 2,5 мільярдів злотих. Мінагрополітики погоджується реалізувати обидві ці ідеї.

Інформація про прийняття Міністерством сільського господарства їхніх вимог надійде до фермерів 4 січня. Тому підстав для блокування україно-польського кордону у них нема. Втім, фермери хотіли отримати письмові гарантії від чиновників, а не слова в ефірі радіо. Тож рішення за ними.