В субботу, 6 января, с 21:00 МАПП "Медика-Шегини" начал работу в штатном режиме: польские протестующие разблокировали дорогу.

Первой об этом сообщила Пограничная стража Республики Польша. Около десяти вечера эту информацию подтвердила Государственная пограничная служба Украины, сообщив об оживлении движения со стороны Польши.

В коротком сообщении говорится о 650 грузовиках, что уже ожидают своей очереди на въезд в Украину перед пунктом пропуска с польской стороны.

Как выяснилось, правительство Польши договорилось с фермерами, которые перекрыли движение фур на этом участке пути. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и лидер союза аграриев "Обманутое село" Роман Кондров подписали соглашение.

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Как помните, польские фермеры требовали получения дотаций на закупку кукурузы и сохранения сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года, а также гарантий на получение займов для обеспечения ликвидности. Министр согласился с требованиями на реализацию всех требований фермеров.