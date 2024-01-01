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На Полтавщині сервісні центри МВС працюватимуть під час тривог

Чотири сервісні центри МВС Полтавщини будуть надавати послуги під час повітряних тривог.
Ще чотири сервісні центри МВС працюватимуть під час тривог - Auto24

Ще чотири сервісні центри МВС працюватимуть під час тривог

Євген Гудущан
logo25 грудня, 18:00
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Чотири центри у Полтавській області почали обслуговувати громадян в укритті. Тепер оголошення повітряної тривоги не будуть впливати на роботу цих державних установ. Територіальні підрозділи розташовані за адресами:

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  • № 5341: вул. Кременчуцька, 2В, с. Розсошенці, Полтавський р-н;
  • № 5342: вул. Покровська, 14, м. Кременчук;
  • № 5346: вул. Зоріна, 7А, с. Бутенки, Полтавський (Кобеляцький) р-н;
  • № 5348: вул. Строни, 9Б, м. Горішні Плавні (укриття поряд з приміщенням сервісного центру МВС).

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