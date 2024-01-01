На Полтавщині сервісні центри МВС працюватимуть під час тривог

Чотири центри у Полтавській області почали обслуговувати громадян в укритті. Тепер оголошення повітряної тривоги не будуть впливати на роботу цих державних установ. Територіальні підрозділи розташовані за адресами:

Читайте також: Планування візиту до сервісного центру МВС: що потрібно знати