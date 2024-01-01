На Полтавщині сервісні центри МВС працюватимуть під час тривог

Ще чотири сервісні центри МВС працюватимуть під час тривог
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Чотири центри у Полтавській області почали обслуговувати громадян в укритті. Тепер оголошення повітряної тривоги не будуть впливати на роботу цих державних установ. Територіальні підрозділи розташовані за адресами:
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- № 5341: вул. Кременчуцька, 2В, с. Розсошенці, Полтавський р-н;
- № 5342: вул. Покровська, 14, м. Кременчук;
- № 5346: вул. Зоріна, 7А, с. Бутенки, Полтавський (Кобеляцький) р-н;
- № 5348: вул. Строни, 9Б, м. Горішні Плавні (укриття поряд з приміщенням сервісного центру МВС).