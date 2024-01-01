Планування візиту до сервісного центру МВС: що потрібно знати

Перш за все, необхідно підготувати пакет документів. З їхнім переліком можливо ознайомитись на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС в розділі «Послуги». Далі обирається сервісний центр МВС, у якому найзручніше отримати послугу. Їхній перелік розміщений у розділі «Контакти».

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Звертаємо увагу, що територіальні сервісні центри МВС, які надають послуги, працюють за таким графіком:

вівторок-п’ятниця – з 8:00 до 17:00 (без перерви на обід);

субота – з 8:00 до 15:45 (без обідньої перерви);

вихідні дні: неділя, понеділок.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом. Талони доступні на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі Е-запис. Спочатку здійснюється авторизація: за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису. Далі обирається необхідна послуга, зручний територіальний сервісний центр МВС, дата та час отримання. Звертаємо увагу, що талон е-запису є індивідуальним, тому передавати його стороннім особам не вийде. Для уникнення зловживань із талонами попереднього запису введено обмеження на кількість талонів, які можливо оформити. Протягом одного місяця одна людина може отримати лише 4 талони онлайн.

Також здійснити запис можливо безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС через термінал. Талони генеруються в день звернення та на 2 дні вперед. Зареєструватися можна в терміналі не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком.

Перед візитом до сервісного центру МВС радимо ознайомитись з актуальною інформацією щодо надання послуг. Вона розміщена та постійно оновлюється на офіційних ресурсах. Звертаємо увагу, надання адміністративних послуг під час повітряної тривоги призупиняється.