Планирование визита в сервисный центр МВД: что нужно знать

Прежде всего, необходимо подготовить пакет документов. С их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Услуги". Далее выбирается сервисный центр МВД, в котором удобнее всего получить услугу. Их перечень размещен в разделе "Контакты".

Читайте также: Новую электронную очередь тестируют в сервисном центре МВД в Броварах

Обращаем внимание, что территориальные сервисные центры МВД, которые предоставляют услуги, работают по следующему графику:

вторник-пятница – с 8:00 до 17:00 (без перерыва на обед);

суббота – с 8:00 до 15:45 (без обеденного перерыва);

выходные дни: воскресенье, понедельник.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись. Сначала осуществляется авторизация: с помощью электронной подписи, BankID или Дія.Підпису. Далее выбирается необходимая услуга, удобный территориальный сервисный центр МВД, дата и время получения. Обращаем внимание, что талон е-записи является индивидуальным, поэтому передавать его посторонним лицам не получится. Во избежание злоупотреблений с талонами предварительной записи введено ограничение на количество талонов, которые возможно оформить. В течение одного месяца один человек может получить только 4 талона онлайн.

Также осуществить запись возможно непосредственно в помещении сервисного центра МВД через терминал. Талоны генерируются в день обращения и на 2 дня вперед. Зарегистрироваться можно в терминале не позднее, чем за час до конца рабочего дня, определенного графиком.

Перед визитом в сервисный центр МВД советуем ознакомиться с актуальной информацией о предоставлении услуг. Она размещена и постоянно обновляется на официальных ресурсах. Обращаем внимание, предоставления административных услуг во время воздушной тревоги приостанавливается.