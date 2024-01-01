На Полтавщине сервисные центры МВД будут работать во время тревог

Еще четыре сервисных центра МВД будут работать во время тревог
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Четыре центра в Полтавской области начали обслуживать граждан в укрытии. Теперь объявления воздушной тревоги не будут влиять на работу этих государственных учреждений. Территориальные подразделения расположены по адресам:
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- № 5341: ул. Кременчугская, 2В, с. Рассошенцы, Полтавский р-н;
- № 5342: ул. Покровская, 14, г. Кременчуг;
- № 5346: ул. Зорина, 7А, с. Бутенки, Полтавский (Кобеляцкий) р-н;
- № 5348: ул. Строны, 9Б, г. Горишние Плавни (укрытие рядом с помещением сервисного центра МВД).