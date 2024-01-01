Укр
Ру

На Полтавщине сервисные центры МВД будут работать во время тревог

Четыре сервисных центра МВД Полтавщины будут предоставлять услуги во время воздушных тревог.
Еще четыре сервисных центра МВД будут работать во время тревог - Auto24

Еще четыре сервисных центра МВД будут работать во время тревог

Евгений Гудущан
logo25 декабря, 18:00
logo0
logo0 мин

Четыре центра в Полтавской области начали обслуживать граждан в укрытии. Теперь объявления воздушной тревоги не будут влиять на работу этих государственных учреждений. Территориальные подразделения расположены по адресам:

Читайте также: Планирование визита в сервисный центр МВД: что нужно знать

  • № 5341: ул. Кременчугская, 2В, с. Рассошенцы, Полтавский р-н;
  • № 5342: ул. Покровская, 14, г. Кременчуг;
  • № 5346: ул. Зорина, 7А, с. Бутенки, Полтавский (Кобеляцкий) р-н;
  • № 5348: ул. Строны, 9Б, г. Горишние Плавни (укрытие рядом с помещением сервисного центра МВД).

#Новости #Автособытие