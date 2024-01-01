На Полтавщине сервисные центры МВД будут работать во время тревог

Четыре центра в Полтавской области начали обслуживать граждан в укрытии. Теперь объявления воздушной тревоги не будут влиять на работу этих государственных учреждений. Территориальные подразделения расположены по адресам:

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