Цей Ferrari 250 GTO може побити рекордні 48,4 мільйона доларів.

Цей автомобіль виграв свій клас у 1962 році на Нюрбурзькій гонці на дистанції 1000 кілометрів і став кращим автомобілем у 2011 році на Amelia Island Concours d'Elegance.

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Ferrari 250 GTO вже тримає рекорд як найдорожчий автомобіль, коли-небудь проданий на аукціоні, принісши 48,405 мільйона доларів у 2018 році. Незабаром 13 листопада 2024 року RM Sotheby's виставить на продаж особливий екземпляр цього дорогоцінного автомобіля. Завдяки своїй історії машина має усі шанси стати найдорожчою у світі.

Це був один із 34 GTO з кузовом Tipo 1962 року. 250 GTO зазвичай поставлявся з 3,0-літровим V12 потужністю близько 300 кінських сил. Однак цей екземпляр спочатку отримав 4,0-літровий V12, щоб скористатися перевагами нових правил змагань у 1962 році. Замість того, щоб негайно продати його приватному гонщику, це був єдиний екземпляр, який Scuderia Ferrari використовувала для внутрішньої команди.

Першою гонкою цієї машини стала 1000 кілометрів Нюрбургринга 1962 року, де GTO посів перше місце в класі та друге місце в загальному заліку. Ferrari підготувала його до 24 годин Ле-Мана, встановивши потужніший двигун потужністю близько 390 кінських сил і додавши невеликі фари під покажчиками повороту на крилах, які присутні й сьогодні.

Однак у Ле-Мані була запекла боротьба. Машина зайняла четверте місце, але під час гонки двигун перегрівся.

Ferrari потім переобладнала автомобіль до стандартних специфікацій 250 GTO та продала його приватнику. Робота включала повернення двигуна – 3,0-літрового агрегату, який все ще знаходиться під капотом.

Пройшовши через кількох власників і зрештою приїхавши до Сполучених Штатів, власник в Огайо придбав спеціальний автомобіль у 1985 році. Він використовував його для ретро-перегонів і відвідування шоу, включаючи нагороду Best-of-Show на Amelia Island Concours d' 2011. Тепер він вирішив виставити спецмашину на аукціон.