Аукціонний будинок Sotheby's виставить на торги, мабуть, один із найбажаніших колекційних автомобілів – Ferrari 250 GTO. І йдеться не про звичайну Берлінету, а один з її різновидів — 330 LM.

За Берлінетту 330 LM/330 GTO планують виручити більше 60 мільйонів доларів. Загалом таких машин було збудовано три. Кожна отримала модернізоване шасі від 250 GTO та 4,0-літровий двигун V12 від 400 Superamerica.

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Судячи з номера шасі «3765», це швидше 330 GTO, яких було збудовано всього три штуки. Моделі загалом схожі одна на одну, однак 330 GTO виглядає майже як 250 GTO, а ось 330 LM використовує подовжене шасі та змінений кузов.

Всі 330 GTO призначалися стайні Scuderia Ferrari, але пізніше були продані приватним клієнтам. Особливістю машин, крім іншого, був двигун V12 Colombo від 400 Superamerica , який видавав 400 кінських сил і 326 Нм моменту.

Тяга на задні колеса йшла через чотириступінчасту механіку, і до першої сотні 330 GTO розганялися менш ніж за сім секунд. Добре помітний горб на капоті тут трохи збільшений у розмірах — саме для того, щоб помістити могутній «атмосферник».

Цей екземпляр 330 GTO у 1962 році посів друге місце загального заліку «1000 км Нюрбургрингу», а також виступав у «24 годинах Ле-Мана» та сицилійському хілл-клаймі. Останні 38 років автомобіль перебуває у одних руках. На його рахунку багато призових місць на великих конкурсах елегантності. Разом із машиною майбутній покупець отримає повний комплект документів, що включає квитанції, листування із заводом, газетні вирізки та інше.

За попередніми оцінками, 330 GTO має всі шанси стати найдорожчим Ferrari, колись проданим на аукціоні. Його ціна може перевищити 60 мільйонів доларів. Для порівняння: нинішній рекордсмен – 250 GTO 1962 року – у 2018 році пішов на торгах за 48,4 мільйона доларів.