Аукционный дом Sotheby's выставит на торги, пожалуй, один из самых желанных коллекционных автомобилей – Ferrari 250 GTO. И речь идет не об обычной Берлинете, а одной из ее разновидностей — 330 LM.

По Берлинетте 330 LM/330 GTO планируют выручить более 60 миллионов долларов. В общей сложности таких машин было построено три. Каждая получила модернизированное шасси от 250 GTO и 4,0-литровый V12 двигатель от 400 Superamerica.

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Судя по номеру шасси «3765», это скорее 330 GTO, которых было построено всего три штуки. Модели в общем похожи друг на друга, однако 330 GTO выглядит почти как 250 GTO, а вот 330 LM использует удлиненное шасси и измененный кузов.

Все 330 GTO назначались конюшни Scuderia Ferrari, но позже были проданы частным клиентам. Особенностью машин, помимо прочего, был двигатель V12 Colombo от 400 Superamerica, выдававший 400 лошадиных сил и 326 Нм момента.

Тяга на задние колеса шла через четырехступенчатую механику, и до первой сотни 330 GTO разгонялись менее чем за семь секунд. Хорошо заметный холм на капоте здесь немного увеличен в размерах – именно для того, чтобы поместить мощный «атмосферник».

Экземпляр 330 GTO в 1962 году занял второе место общего зачета «1000 км Нюрбургринга», а также выступал в «24 часах Ле-Мана» и сицилийском хилл-клайме. Последние 38 лет автомобиль находится в одних руках. На его счету много призовых мест на больших элегантных конкурсах. Вместе с машиной покупатель получит полный комплект документов, включающий квитанции, переписку с заводом, газетные вырезки и прочее.

По предварительным оценкам, 330 GTO имеет все шансы стать самым дорогим Ferrari, проданным когда-то на аукционе. Его цена может превысить 60 миллионов долларов. Для сравнения: нынешний рекордсмен – 250 GTO 1962 – в 2018 году пошел на торгах за 48,4 миллиона долларов.