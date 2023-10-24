Этот Ferrari 250 GTO может побить рекордные 48,4 миллиона долларов.

Этот автомобиль выиграл свой класс в 1962 году на Нюрбургской гонке на дистанции 1000 км и стал лучшим автомобилем в 2011 году на Amelia Island Concours d'Elegance.

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Ferrari 250 GTO уже держит рекорд как самый дорогой автомобиль, когда-либо проданный на аукционе, принеся 48,405 миллиона долларов в 2018 году. Вскоре 13 ноября 2024 года RM Sotheby's выставит на продажу особый экземпляр этого драгоценного автомобиля. Благодаря своей истории машина имеет все шансы стать самой дорогой в мире.

Это был один из 34 GTO с кузовом Tipo 1962 года. 250 GTO обычно поставлялся с 3,0-литровым V12 мощностью около 300 лошадиных сил. Однако этот экземпляр изначально получил 4,0-литровый V12, чтобы воспользоваться преимуществами новых правил в 1962 году. Вместо того чтобы немедленно продать его частному гонщику, это был единственный экземпляр, который Scuderia Ferrari использовала для внутренней команды.

Первой гонкой этой машины стала 1000 км Нюрбургринга 1962 года, где GTO занял первое место в классе и второе место в общем зачете. Ferrari подготовила его к 24 часам Ле-Мана, установив более мощный двигатель мощностью около 390 лошадиных сил и добавив небольшие фары под указателями поворота на крыльях, которые присутствуют и сегодня.

Однако у Ле-Мани была ожесточенная борьба. Машина заняла четвёртое место, но во время гонки двигатель перегрелся.

Ferrari затем переоборудовала автомобиль к стандартным спецификациям 250 GTO и продала его частнику. Работа включала возврат двигателя – 3,0-литрового агрегата, все еще находящегося под капотом.

Пройдя через нескольких владельцев и в конце концов приехав в Соединенные Штаты, владелец в Огайо приобрел специальный автомобиль в 1985 году. Он использовал его для ретро гонки и посещения шоу, включая награду Best-of-Show на Amelia Island Concours d'2011. Теперь он решил выставить спецмашину на аукцион.