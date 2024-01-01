На продаж виставили Rolls-Royce з телевізором і золотим унітазом

В Італії виставили на аукціон унікальний Rolls-Royce Silver Wraith 1954 року. Це найбільш екстравагантне авто в історії британської марки. Про незвичний лімузин Rolls-Royce розповіли на сайті focus.ua з посиланням на аукціонний дім RM Sotheby’s.

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Єдиний у своєму роді варіант Rolls-Royce Silver Wraith створили для американського мільйонера Джозефа Машуха. В італійському ательє Vignale розробили нестандартний дизайн із великими круглими фарами, високою віконною лінією та оберненим нахилом заднього скла.

Не менш оригінальним зробили і салон Rolls-Royce Silver Wraith. Там встановили телефон, телевізор та навіть позолочений унітаз під заднім сидінням. Утім, використовували його не за призначенням, а в якості відра для льоду, щоб охолоджувати шампанське.

Крім того, встановлені кондиціонер, радіо, електроприводи скло підіймачів та передніх сидінь. В оздобленні салону використали шкіру та дерево, а от задній диван обшили сукном.

Rolls-Royce Silver Wraith оснащений 4,9-літровою рядною шісткою потужністю 125 к. с. У парі з нею працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Автомобіль потребує незначного ремонту. Унікальний лімузин Rolls-Royce оцінили в 120-160 тисяч євро.