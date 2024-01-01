На продажу выставили Rolls-Royce с телевизором и золотым унитазом

В Италии выставили на аукцион уникальный Rolls-Royce Silver Wraith 1954 года. Это самое экстравагантное авто в истории британской марки. О необычном лимузине Rolls-Royce рассказали на сайте focus.ua со ссылкой на аукционный дом RM Sotheby's.

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Единственный в своем роде вариант Rolls-Royce Silver Wraith создали для американского миллионера Джозефа Машуха. В итальянском ателье Vignale разработали нестандартный дизайн с большими круглыми фарами, высокой оконной линией и обратным наклоном заднего стекла.

Не менее оригинальным сделали и салон Rolls-Royce Silver Wraith. Там установили телефон, телевизор и даже позолоченный унитаз под задним сиденьем. Впрочем, использовали его не по назначению, а в качестве ведра для льда, чтобы охлаждать шампанское.

Кроме того, установлены кондиционер, радио, электроприводы стеклоподъемников и передних сидений. В отделке салона использовали кожу и дерево, а вот задний диван обшили сукном.

Rolls-Royce Silver Wraith оснащен 4,9-литровой рядной шестеркой мощностью 125 л. с. В паре с ней работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Автомобиль нуждается в незначительном ремонте. Уникальный лимузин Rolls-Royce оценили в 120-160 тысяч евро.