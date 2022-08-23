Держмитслужба проводить експеримент, який має знизити черги на кордоні.

З 1 вересня митники анонсують відбудуться зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею. Цей пілотний проєкт, націлений на мінімізацію черг із транспортних засобів, передбачає тимчасову зміну категорій пунктів пропуску українсько-польської ділянки кордону (4 пункти пропуску – до 7,5 т і 4 пункти пропуску – понад 7,5 т).

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Чиновники стверджують, що ріст транспортних потоків через наявні пункти пропуску в напрямку західного кордону під час війни збільшився настільки, що значно перевищив проєктні потужності. Через це перед ними виникають довжелезні черги, особливо з вантажівок – на деяких пунктах пропуску вони сягають десятків кілометрів. Водії в чергах стоять тижнями.

Експеримент, який буде продовжуватись протягом вересня 2022 року, повинен зменшити ці черги. Він полягає в тому, що пункти пропуску будуть розділені на “легкові” , “вантажні” та “для великих вантажівок”. Так, рух транспортних засобів повною масою до 7,5 тонн повинен буде проходити лише на менших пунктах пропуску, тобто «Устилуг-Зосин», «Грушів-Будомеж», «Смільниця-Кросценко», «Угринів-Долгобичув».

Натомість легкі вантажівки повною масою до 7,5 тонн не будуть пропускати у тих пунктах пропуску, де їздять “фури”:

«Рава-Руська – Хребенне»;

«Краківець – Корчова»;

«Шегині - Медика»;

«Ягодин – Дорогуск».

За результатами пілотного проекту буде прийняте рішення щодо необхідності впровадження такого порядку організації руху транспортних засобів на українсько-польському кордоні на постійній основі, – стверджують в Держмислужбі.