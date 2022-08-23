Гостаможслужба проводит эксперимент, который должен снизить очереди на границе.

С 1 сентября таможенники анонсируют изменения в организации движения транспорта на границе с Польшей. Этот пилотный проект, нацеленный на минимизацию очередей из транспортных средств, предусматривает временное изменение категорий пунктов пропуска украинско-польского участка границы (4 пункта пропуска – до 7,5 т и 4 пункта пропуска – более 7,5 т).

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Чиновники утверждают, что рост транспортных потоков из-за имеющихся пунктов пропуска в направлении западной границы во время войны увеличился настолько, что значительно превысил проектные мощности. Поэтому перед ними возникают длинные очереди, особенно из грузовиков – на некоторых пунктах пропуска они достигают десятков километров. Водители в очередях стоят неделями.

Эксперимент, который будет продолжаться в течение сентября 2022 года, должен уменьшить эти очереди. Он состоит в том, что пункты пропуска будут разделены на "легковые", "грузовые" и "для больших грузовиков". Так, движение транспортных средств полной массой до 7,5 тонн должно будет проходить только на меньших пунктах пропуска, то есть «Устилуг-Зосин», «Грушев-Будомеж», «Смельница-Кросценко», «Угринов-Долгобычев».

А легкие грузовики полной массой до 7,5 тонн не будут пропускать в тех пунктах пропуска, где ездят “фуры”:

«Рава-Русская – Хребенне»;

«Краковец – Корчёва»;

«Шегини – Медика»;

«Ягодин – Дорогуск».

По результатам пилотного проекта будет принято решение о необходимости внедрения такого порядка организации движения транспортных средств на украинско-польской границе на постоянной основе, – утверждают в Гостаможслужбе.