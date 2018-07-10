Хоча переможцем ралі виявися лідер чемпіонату, боротьба за інші місця була дуже видовищною.

Ралі "Столиця", яке в рамках Чемпіонату України стартувало 7 липня у Києві, проходило на спецділянках Житомирської області. За відгуками очевидців, траса буда дуже цікавою і нагадувала ралійний етап на Естонському острові Сааремаа.

Вже на перших спецділянках боротьба за призові місця була дуже напруженою та видовищною. Чемпіон України 2015 года Денис Сидоров дуже потужно стартував, в результаті чого за результатами перших трьох спецділянок випереджав найближчого суперника на 23,2 секунди.

Mitsubishi Lancer Evolution Дениса Сидорова

Однак на четвертій ділянці Денис пробив колесо, в результаті чого не встиг на старт п’ятої. За це він отримав 50-секундний штраф, тому лідер цьогорічного чемпіонату Борис Ганджа вийшов вперед з перевагою в 25 секунд.

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На СД 7 Сидоров вилетів з траси й пробив радіатор свого авто, тому й закінчив перегони. А екіпаж Ганджа-Сокур спокійно й впевнено закінчив перегони, зайнявши чергове цьогоріч перше місце в абсолютному заліку.

Боротьба за друге місце між Юрієм Шаповаловим та Юрієм Хоміцьким була ще більш напруженою. Протягом перегонів перевагу мав спочатку один спортсмен, згодом - інший. І лише на останньому етапі Хоміцький випередив свого візаві на дві сотих секунди. А за результатами 119-кілометрових перегонів – всього на 1,3 секунди! Такої боротьби вітчизняний чемпіонат не бачив давно.

Mitsubishi Lancer Evolution Юрія Шаповалова

Subaru Impreza WRX Юрія Хоміцького

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