Кабінет міністрів вніс зміни до деяких постанов, що регламентують вартість адміністративних послуг. Уряд встановив єдину ціну на реєстрацію автомобілів і зберігання номерних знаків.
В Україні збільшилась вартість послуг з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
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Тепер вартість послуги з реєстрації, перереєстрації для транспортних засобів всіх категорій складе єдину ціну – 200 гривень. Крім того, встановлюється ціна за послугу зберігання номерних знаків – 9 гривень за добу.
Нагадаємо, що раніше на послуги реєстрації транспортних засобів діяли наступні розцінки:
- для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД - 152,63 грн
- для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва — 190,15 грн
- для мототранспорту вітчизняного виробництва та країн СНД - 148,63 грн
- для мототранспорту іноземного виробництва - 186,15 грн
- для причепів вітчизняного виробництва та країн СНД - 148,63 грн
- для причепів іноземного виробництва - 186,15 грн
- для мопедів - 54,83 грн
Зміни вступлять в силу з дня публікації постанови в офіційних друкованих виданнях.
Також схвалені деякі інші правила:
- закріпити номерні знаки можна саме в тому сервісному центрі МВС, де залишили їх на зберігання
- номерний знак, який зберігається в сервісному центрі МВС, закріплюється тільки за однією людиною. Передавати, дарувати і продавати не можна
- надати квитанцію про сплату послуги в сервісний центр МВС потрібно не пізніше закінчення терміну зберігання