Кабінет міністрів вніс зміни до деяких постанов, що регламентують вартість адміністративних послуг. Уряд встановив єдину ціну на реєстрацію автомобілів і зберігання номерних знаків.

В Україні збільшилась вартість послуг з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Тепер вартість послуги з реєстрації, перереєстрації для транспортних засобів всіх категорій складе єдину ціну – 200 гривень. Крім того, встановлюється ціна за послугу зберігання номерних знаків – 9 гривень за добу.

Нагадаємо, що раніше на послуги реєстрації транспортних засобів діяли наступні розцінки:

для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД - 152,63 грн

для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва — 190,15 грн

для мототранспорту вітчизняного виробництва та країн СНД - 148,63 грн

для мототранспорту іноземного виробництва - 186,15 грн

для причепів вітчизняного виробництва та країн СНД - 148,63 грн

для причепів іноземного виробництва - 186,15 грн

для мопедів - 54,83 грн



Зміни вступлять в силу з дня публікації постанови в офіційних друкованих виданнях.

Також схвалені деякі інші правила: