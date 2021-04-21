В Україні автомобіліст знайшов спосіб приховати номери своєї машини від пристрою фіксації порушень TruCam. Прилад не зміг "розглянути" одну цифру.

Водій наніс на номерний знак спеціальний лак, або наклейку який не дозволяє камері розпізнавати його. Формально це не є порушенням, оскільки номер добре видно з відстані 20 метрів (як того вимагають ПДР).

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Нагадаємо, пункт Правил дорожнього руху, що стосується номерних знаків (2.9 в) сформульовано наступним чином:

Водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС, або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обов’язковість її проведення, а також без номерного знака або з номерним знаком, що:

не належить цьому засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;

неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий.

Якщо це правило порушене, то на водія передбачено накладення штрафу в розмірі 850 грн. (ч.6 ст.121 КУпАП). Якщо таке порушення вчинено повторно протягом року, то водієві загрожує або штраф у розмірі 1 700 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу (ч.7 ст.121 КУпАП).