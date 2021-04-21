В Украине автомобилист нашел способ скрыть номера своей машины от устройства фиксации нарушений TruCam. Прибор не смог "рассмотреть" одну цифру.

Водитель нанес на номерной знак специальный лак, или наклейку, который не позволяет камере распознавать его. Формально это не является нарушением, поскольку номер хорошо видно с расстояния 20 метров (как того требуют ПДД).

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Напомним, пункт Правил дорожного движения, касается номерных знаков (2.9 в) сформулирован следующим образом:

Водителю запрещается: управлять транспортным средством, не зарегистрированным в уполномоченном органе МВД, или таким, что не прошел ведомственную регистрацию в случае, если законом установлена ​​обязательность ее проведения, а также без номерного знака или с номерным знаком, который:

не принадлежит этому средству;

не отвечает требованиям стандартов;

закреплен не в установленном для этого месте;

закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м;

неосветлён (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или перевернут.

Если это правило нарушено, то на водителя предусмотрено наложение штрафа в размере 850 грн. (Ч.6 ст.121 КоАП). Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водителю грозит либо штраф в размере 1700 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с оплачиваемым изъятием транспортного средства (ч.7 ст.121 КУоАП).