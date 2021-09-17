Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления, регламентирующие стоимость административных услуг. Правительство установило единую цену на регистрацию автомобилей и хранение номерных знаков.
В Украине увеличилась стоимость услуг по регистрации, перерегистрации транспортных средств. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
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Теперь стоимость услуги по регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит единую цену – 200 гривен. Кроме того, устанавливается цена за услугу хранения номерных знаков – 9 гривен в сутки.
Напомним, что ранее на услуги регистрации транспортных средств действовали следующие расценки:
- для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ - 152,63 грн
- для транспортных средств всех категорий иностранного производства - 190,15 грн
- для мототранспорта отечественного производства и стран СНГ - 148,63 грн
- для мототранспорта иностранного производства - 186,15 грн
- для прицепов отечественного производства и стран СНГ - 148,63 грн
- для прицепов иностранного производства - 186,15 грн
- для мопедов - 54,83 грн
Изменения вступят в силу со дня опубликования постановления в официальных печатных изданиях.
Также одобрены некоторые другие правила:
- закрепить номерные знаки можно именно в том сервисном центре МВД, где оставили их на хранение;
- номерной знак, который хранится в сервисном центре МВД, закрепляется только за одним человеком. Передавать, дарить и продавать нельзя;
- предоставить квитанцию об уплате услуги в сервисный центр МВД нужно не позднее окончания срока хранения