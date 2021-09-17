Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления, регламентирующие стоимость административных услуг. Правительство установило единую цену на регистрацию автомобилей и хранение номерных знаков.

В Украине увеличилась стоимость услуг по регистрации, перерегистрации транспортных средств. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Теперь стоимость услуги по регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит единую цену – 200 гривен. Кроме того, устанавливается цена за услугу хранения номерных знаков – 9 гривен в сутки.

Напомним, что ранее на услуги регистрации транспортных средств действовали следующие расценки:

для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ - 152,63 грн

для транспортных средств всех категорий иностранного производства - 190,15 грн

для мототранспорта отечественного производства и стран СНГ - 148,63 грн

для мототранспорта иностранного производства - 186,15 грн

для прицепов отечественного производства и стран СНГ - 148,63 грн

для прицепов иностранного производства - 186,15 грн

для мопедов - 54,83 грн

Изменения вступят в силу со дня опубликования постановления в официальных печатных изданиях.

Также одобрены некоторые другие правила: