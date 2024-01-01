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На ремонт прифронтових доріг витратять 5,2 млрд грн

Кабмін виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на дороги у прифронтових регіонах.
На ремонт доріг у прифронтових регіонах виділили 5,2 млрд грн - Auto24
Євген Гудущан
logo29 квітня, 17:50
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Кошти підуть на відновлення зруйнованих доріг. Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, їх витратять на критично важливі шляхи для:

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  • евакуації та перевезення військових;
  • руху гуманітарних вантажів;
  • потреб ЗСУ на місцях.

Розподіл коштів:

  • понад 2,6 млрд — на дороги державного значення;
  • понад 2,5 млрд — на дороги місцевого значення.

Область, протяжність та обсяги робіт буде узгоджено з Міноборони, Мінфіном та Мінрегіоном. Пріоритет — прифронтові маршрути.

#Законодавство #Дороги #Новини