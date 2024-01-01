На ремонт прифронтових доріг витратять 5,2 млрд грн

Кошти підуть на відновлення зруйнованих доріг. Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, їх витратять на критично важливі шляхи для:

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евакуації та перевезення військових;

руху гуманітарних вантажів;

потреб ЗСУ на місцях.

Розподіл коштів:

понад 2,6 млрд — на дороги державного значення;

понад 2,5 млрд — на дороги місцевого значення.

Область, протяжність та обсяги робіт буде узгоджено з Міноборони, Мінфіном та Мінрегіоном. Пріоритет — прифронтові маршрути.