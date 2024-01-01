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Уряд виділив 412 мільйонів гривень на відновлення доріг

Підтримання доріг у функціональному стані вимагає значних коштів. Цього року фінансування дорожньої галузі здійснюватиметься за залишковим принципом.
На відновлення доріг виділили лише 412 млн грн - Auto24
Євген Гудущан
logo15 квітня, 16:00
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Кабмін схвалив рішення про використання залишку коштів, які надійшли в попередні роки від Євросоюзу за програмою “Підтримка швидкого відновлення України”. Про це повідомляє телеграм канал нардепа Олексія Гончаренко.

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412 млн грн направлять Державному агентству відновлення на фінансування проектів із відбудови — зокрема:

  • ремонт і реконструкція доріг загального користування,
  • відновлення вулиці Дніпровської в Павлограді.

Усі витрати відбуватимуться за спеціальним фондом держбюджету, який формується з європейських грантів і траншів.

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