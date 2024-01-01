Правительство выделило 412 миллионов гривен на восстановление дорог

Кабмин одобрил решение об использовании остатка средств, поступивших в предыдущие годы от Евросоюза по программе “Поддержка быстрого восстановления Украины”. Об этом сообщает телеграмм канал нардепа Алексея Гончаренко.

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412 млн грн направят Государственному агентству восстановления на финансирование проектов по восстановлению - в частности:

ремонт и реконструкция дорог общего пользования,

восстановление улицы Днепровской в Павлограде.

Все расходы будут происходить по специальному фонду госбюджета, который формируется из европейских грантов и траншей.