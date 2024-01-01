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Правительство выделило 412 миллионов гривен на восстановление дорог

Поддержание дорог в функциональном состоянии требует значительных средств. В этом году финансирование дорожной отрасли будет осуществляться по остаточному принципу.
На восстановление дорог выделили лишь 412 млн грн - Auto24
Евгений Гудущан
logo15 апреля, 16:00
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Кабмин одобрил решение об использовании остатка средств, поступивших в предыдущие годы от Евросоюза по программе “Поддержка быстрого восстановления Украины”. Об этом сообщает телеграмм канал нардепа Алексея Гончаренко.

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412 млн грн направят Государственному агентству восстановления на финансирование проектов по восстановлению - в частности:

  • ремонт и реконструкция дорог общего пользования,
  • восстановление улицы Днепровской в Павлограде.

Все расходы будут происходить по специальному фонду госбюджета, который формируется из европейских грантов и траншей.

#Законодательство #Новости #Дороги #Налоги