На ремонт прифронтовых дорог потратят 5,2 млрд грн

Средства пойдут на восстановление разрушенных дорог. Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, их потратят на критически важные пути для:

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эвакуации и перевозки военных;

движения гуманитарных грузов;

потребностей ВСУ на местах.

Распределение средств:

более 2,6 млрд - на дороги государственного значения;

более 2,5 млрд - на дороги местного значения.

Область, протяженность и объемы работ будут согласованы с Минобороны, Минфином и Минрегионом. Приоритет - прифронтовые маршруты.