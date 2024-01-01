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На ремонт прифронтовых дорог потратят 5,2 млрд грн

Кабмин выделил 5,2 млрд грн из резервного фонда бюджета на дороги в прифронтовых регионах.
На ремонт дорог в прифронтовых регионах выделили 5,2 млрд грн - Auto24
Евгений Гудущан
logo29 апреля, 17:50
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Средства пойдут на восстановление разрушенных дорог. Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, их потратят на критически важные пути для:

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  • эвакуации и перевозки военных;
  • движения гуманитарных грузов;
  • потребностей ВСУ на местах.

Распределение средств:

  • более 2,6 млрд - на дороги государственного значения;
  • более 2,5 млрд - на дороги местного значения.

Область, протяженность и объемы работ будут согласованы с Минобороны, Минфином и Минрегионом. Приоритет - прифронтовые маршруты.

#Законодательство #Дороги #Новости