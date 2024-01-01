На ремонт прифронтовых дорог потратят 5,2 млрд грн

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Средства пойдут на восстановление разрушенных дорог. Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, их потратят на критически важные пути для:
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- эвакуации и перевозки военных;
- движения гуманитарных грузов;
- потребностей ВСУ на местах.
Распределение средств:
- более 2,6 млрд - на дороги государственного значения;
- более 2,5 млрд - на дороги местного значения.
Область, протяженность и объемы работ будут согласованы с Минобороны, Минфином и Минрегионом. Приоритет - прифронтовые маршруты.