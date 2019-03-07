Столичний Південний міст давно перетворився в "діру" для зливу бюджетних коштів. Його ремонтують щороку і витрачають на це десятки мільйонів гривень.

Але постійні витрати міського бюджету це лише одна з проблем. Друга ж полягає в колосальних незручностях, які змушені терпіти громадяни. Постійні пробки і тягучки на Південному мосту вже багато років сприймаються як звичне явище.

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"Найкраще в питаннях вічності розбираються кияни, які змушені щодня перетинати Південний міст. Сьогодні, 7 березня, знову/наново/вкотре автомобілістів просять з розумінням поставитися до чергового обмеження руху Південним мостом", – пише на своїй сторінці в FB депутат Київради Олександр Пабат.

"На відміну від інших транспортних артерій, що з'єднують правий і лівий береги, від моста Патона та Дарницького, Південний відрізняється якоюсь особливою кволою кармою і безперервно ремонтується, робиться, реконструюється за бюджетні кошти і переробляється за гарантійними зобов'язаннями... 2019-й виключенням не стане", – прогнозує Олександр Пабат.