Столичный Южный мост давно превратился в "дыру" для слива бюджетных средств. Его ремонтируют каждый год и тратят на это десятки миллионов гривен.

Но постоянные траты городского бюджета это только одна из проблем. Вторая же заключается в колоссальных неудобствах, которые вынуждены терпеть граждане. Постоянные пробки и тянучки на Южном мосту уже много лет воспринимаются как привычное явление.

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“Лучше всего в вопросах вечности разбираются киевляне, вынужденные ежедневно пересекать Южный мост. Сегодня, 7 марта, опять/снова/в который раз автомобилистов просят с пониманием отнестись к очередному ограничению движения по Южному мосту”, – пишет на своей странице в FB депутат Киевсовета Александр Пабат.

“В отличие от иных транспортных артерий, соединяющих правый и левый берега, от моста Патона и Дарницкого, Южный отличается какой-то особой хилой кармой и непрерывно ремонтируется, делается, реконструируется за бюджетные средства и переделывается по гарантийным обязательствам … 2019-й исключением не станет”, – прогнозирует Александр Пабат.