Деякі підприємці вирішили нажитися на дефіциті пального в умовах війни.

Дві позапланові перевірки щодо дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін здійснили представники Держпродспоживслужби у Рівненській області.

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На одній із АЗС, яка розташована у селі Яринівка на трасі Рівне-Сарни було зафіксовано факт продажу дизельного пального за ціною 71,99 грн при граничній допустимій ціні 44,76 грн. При спробі перевірити дану АЗС працівників Держпродспоживслужби на об’єкт не допустили, а тому на АЗС було накладено штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Друга АЗС розташована у Рівному. Там виявили факт продажу бензину А-95 преміум за ціною 62,99 грн при граничній допустимій 39,57 грн.