Некоторые предприниматели решили нажиться на дефиците топлива в условиях войны.

Две внеплановые проверки по соблюдению субъектами хозяйствования на розничном рынке горючего требований порядка формирования, установления и применения государственных регулируемых цен осуществили представители Госпродпотребслужбы в Ровненской области.

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На одной из АЗС, которая расположена в селе Яриновка на трассе Ровно-Сарны, был зафиксирован факт продажи дизельного топлива по цене 71,99 грн при предельной допустимой цене 44,76 грн. При попытке проверить данную АЗС работников Госпродпотребслужбы на объект не допустили, и поэтому на АЗС был наложен штраф в размере 34 тысяч гривен.

Вторая АЗС расположена в Ровно. Там выявили факт продажи бензина А-95 премиум по цене 62,99 грн при предельной допустимой 39,57 грн.