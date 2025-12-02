На ринках ЄС знизився попит на електромобілі Tesla

Порівняно з аналогічним місяцем минулого року обсяги реєстрацій знизилися відчутно майже у всіх великих країнах регіону, пише Укравтопром. Падіння є особливо помітним на ринках, які раніше були структурно важливими для бренду.

Найбільше скорочення продажів зафіксували у Франції, де кількість реєстрацій Tesla зменшилася на 58 відсотків і становила 1593 автомобілі. Подібна ситуація у Швеції, де спад досяг 59 відсотків, а загальний обсяг продажів склав лише 1466 машин. У Данії зафіксовано зниження на 49 відсотків до 534 авто, у Нідерландах – на 44 відсотки до 1627 авто. У Португалії продажі впали на 47 відсотків, до 425 одиниць. Навіть в Іспанії, де раніше попит залишався відносно стабільним, зниження сягнуло 9 відсотків, до 1523 електромобілів.

Водночас окремі ринки демонструють протилежну динаміку. У Норвегії продажі Tesla майже потроїлися й досягли 6215 зареєстрованих автомобілів, що може бути пов’язано із завершенням податкових пільг для частини моделей конкурентів та традиційно високою часткою електрокарів у країні. В Італії попит також зріс: на 58 відсотків до 1281 автомобіля.

У цілому за перші одинадцять місяців року частка Tesla на європейському ринку суттєво знизилася. Вона скоротилася до 1,6 відсотка, тоді як рік тому становила 2,4 відсотка. Така динаміка свідчить про посилення конкуренції з боку китайських виробників, активізацію європейських брендів у сегменті доступних електромобілів та зростання чутливості споживачів до цінових змін Tesla.